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Гацуц Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1930

Отец: Гацуц Василий

Мать: Гацуц Евдокия

Рождение ребёнка
27.08.1962

Сын: Гацуц Николай Александрович

Мать ребёнка: Гацуц Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гацуц Василий Александрович

Мать ребёнка: Гацуц Мария Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гацуц Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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