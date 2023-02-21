Гацуц Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1930
Отец: Гацуц Василий
Мать: Гацуц Евдокия
Рождение ребёнка
27.08.1962
Сын: Гацуц Николай Александрович
Мать ребёнка: Гацуц Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гацуц Василий Александрович
Мать ребёнка: Гацуц Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно