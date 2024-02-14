Билалова (Байхузина) Раиса Исмагиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно