Билалова (Байхузина) Раиса Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билалова (Байхузина) Раиса Исмагиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Байхузин Исмагил Байхузович

Мать: Байхузина (Калимуллина) Миннесорур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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