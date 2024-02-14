Байхузина (Калимуллина) Миннесорур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байхузина (Калимуллина) Миннесорур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1919

Дата смерти

28.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Билалова (Байхузина) Раиса Исмагиловна

Отец ребёнка: Байхузин Исмагил Байхузович

Рождение ребёнка
24.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байхузин Исмагил Байхузович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байхузин Исмагил Байхузович

Смерть
28.07.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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