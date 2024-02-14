Байхузина (Калимуллина) Миннесорур
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1919
Дата смерти28.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Билалова (Байхузина) Раиса Исмагиловна
Отец ребёнка: Байхузин Исмагил Байхузович
Рождение ребёнка
24.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байхузин Исмагил Байхузович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байхузин Исмагил Байхузович
Смерть
28.07.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно