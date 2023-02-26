Агафия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1795

Дочь: Харитина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1799

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1802

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
18.08.1806

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1808

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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