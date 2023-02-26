Агафия Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1795
Дочь: Харитина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1799
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1802
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
18.08.1806
Дочь: Васса Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1808
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
д.Ташки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно