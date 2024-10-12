Ураков Василий Петров
Место рождения
Дата рождения30.07.1851 ст.
Дата смерти23.09.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.07.1851 ст.
Отец: Ураков Пётр Степанов
Мать: Уракова Марфа Дмитриева
Запись в МК 1851 года Вознесенской церкви села Куракино (ЦГАКО 237-73-7291, лист 865об., №46)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
Крещение
01.08.1851 ст.
Запись в МК 1851 года Вознесенской церкви села Куракино (ЦГАКО 237-73-7291, лист 865об., №46) Восприемник: починка Лебляка казенный крестьянин Михаил Стефанов Ураков.
Упоминание
04.05.1858 ст.
Упоминается в возрасте 6 лет и 9 месяцев в РС 1858 года починка Лебляк-Мучаш (ЦГАКО 176-2-1848, лист 370об, №127)
Восприемник
24.01.1870 ст.
Восприемник на крещении племянницы Ксении Семёновой Ураковой. Родители младенца: починка Русского Лебляка отданный в военную службу Семён Петров Ураков и законная жена его Прасковья Андреева, оба пра... Показать все
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-251, лист 118об.-119, №3). Жених: Уржумского уезда Ирмучашского волости починка Русского Лебляка государственный крестьянин Васили... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1871 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 113об.-114, №72)
Рождение ребёнка
15.12.1872 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 207об.-208, №87)
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Сын: Ураков Иона Васильев
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
Запись в МК 1874 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 281об.-282, №63)
Поручитель
30.01.1876 ст.
Поручитель по жениху: починка Русского Лебляка крестьянину Пантелеймону Петрову Уракову, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 21 года. Запись в МК 1876 года Вознесенской церкви сел... Показать все
Рождение ребёнка
09.01.1877 ст.
Сын: Ураков Иван Васильев
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
Запись в МК за 1877 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 1об.-3, №2)
Рождение ребёнка
05.04.1878 ст.
Дочь: (Уракова) Ирина Васильева
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 83об-84, №30)
Рождение ребёнка
15.05.1880 ст.
Сын: Ураков Пётр Васильев
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
МК 1880 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 204об-205, №27)
Рождение ребёнка
26.07.1883 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
МК 1883 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 411об-412, №43)
Рождение ребёнка
05.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 104об.-105, №53)
Восприемник
19.10.1885 ст.
Восприемник на крещении племянника Якова Антонова Шехурдина. Родители младенца: Ирмучашской волости починка Русского Лебляка уволенный в запас армии рядовой солдат Антон Евгеньев Шехурдин и законная ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
Смерть
23.09.1907 ст.
В возрасте 57 лет от чахотки. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 399об-400, №60)
Похороны
28.09.1907 ст.
Погребен на кладбище. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 399об-400, №60)