Уракова (Козьминых) Мелания Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Козьминых) Мелания Андреева

Место рождения

Водонер

Дата рождения

01.01.1851

Дата смерти

14.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1851

Отец: Козьминых Андрей Никитин

Мать: Козьминых Агафья Георгиева

Запись в МК прихода Мари-Турека (ЦГАКО Ф237 О73 Д725), лист 1430 (№3): Починка Водонерского ясашный крестьянин Андрей Никитин Кузьмин и законная жена его Агафия Георгиева. Восприемник починка Чернеевс... Показать все
Бракосочетание
17.01.1871

Муж: Ураков Василий Петров

Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-251, лист 118об.-119, №3). Жених: Уржумского уезда Ирмучашского волости починка Русского Лебляка государственный крестьянин Васили... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1875

Сын: Ураков Иона Васильев

Отец ребёнка: Ураков Василий Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
По МК прихода села Куракино за 1875 год №63 в разделе
Рождение ребёнка
09.01.1877

Сын: Ураков Яков? Васильев

Отец ребёнка: Ураков Василий Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В МК Куракино за 1877 год за №2
Рождение ребёнка
05.09.1885

Сын: Ураков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Ураков Василий Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-254, лист ???, №53).
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Ураков Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Ураков Василий Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ураков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Ураков Василий Петров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
14.04.1915
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 60 лет от старости. Запись в МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 206об-207, №23)
Похороны
16.04.1915
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на приходском кладбище. Запись в МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 206об-207, №23)
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