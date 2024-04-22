Уракова (Козьминых) Мелания Андреева
Место рождения
Дата рождения01.01.1851
Дата смерти14.04.1915
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1851
Запись в МК прихода Мари-Турека (ЦГАКО Ф237 О73 Д725), лист 1430 (№3): Починка Водонерского ясашный крестьянин Андрей Никитин Кузьмин и законная жена его Агафия Георгиева. Восприемник починка Чернеевс... Показать все
Бракосочетание
17.01.1871
Запись в МК 1871 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-251, лист 118об.-119, №3). Жених: Уржумского уезда Ирмучашского волости починка Русского Лебляка государственный крестьянин Васили... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1875
Сын: Ураков Иона Васильев
Отец ребёнка: Ураков Василий Петров
По МК прихода села Куракино за 1875 год №63 в разделе
Рождение ребёнка
09.01.1877
Отец ребёнка: Ураков Василий Петров
В МК Куракино за 1877 год за №2
Рождение ребёнка
05.09.1885
Отец ребёнка: Ураков Василий Петров
Запись в МК 1885 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-254, лист ???, №53).
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Ураков Василий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ураков Василий Петров
Смерть
14.04.1915
В возрасте 60 лет от старости. Запись в МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 206об-207, №23)
Похороны
16.04.1915
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на приходском кладбище. Запись в МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 206об-207, №23)