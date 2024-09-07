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Ураков Игнатий Васильев

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

15.12.1872 ст.

Дата смерти

12.01.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1872 ст.

Отец: Ураков Василий Петров

Мать: Уракова (Козьминых) Мелания Андреева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 207об.-208, №87)
Крещение
17.12.1872 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: того же починка крестьянин Стефан Михайлов Ураков. Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 207об.-208, №87)
Смерть
12.01.1878 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Починка Русского Лебляка крестьянина Василия Петрова Уракова сын Игнатий в возрасте 5 лет - от оспы. МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 115об-116, №3)
Похороны
15.01.1878 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на отведенном приходском кладбище. МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 115об-116, №3)

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