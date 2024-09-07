Ураков Игнатий Васильев
Место рождения
Дата рождения15.12.1872 ст.
Дата смерти12.01.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1872 ст.
Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 207об.-208, №87)
Крещение
17.12.1872 ст.
Восприемник: того же починка крестьянин Стефан Михайлов Ураков. Запись в МК 1872 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 207об.-208, №87)
Смерть
12.01.1878 ст.
Починка Русского Лебляка крестьянина Василия Петрова Уракова сын Игнатий в возрасте 5 лет - от оспы. МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 115об-116, №3)
Похороны
15.01.1878 ст.
Погребён на отведенном приходском кладбище. МК 1878 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 115об-116, №3)