Сапуновъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапуновъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сапуновъ Маркъ

Мать: Сапунова Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Творогова Авдотья

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Сапунова Олена

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сапуновъ Кондратий

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1786

Дочь: Сапунова Ненила

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сапуновъ Василий

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сапуновъ Петръ

Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапунова Аксинья Алексеева

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