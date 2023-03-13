Сапуновъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Сапуновъ Маркъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Творогова Авдотья
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Сапунова Олена
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сапуновъ Кондратий
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
28.10.1786
Дочь: Сапунова Ненила
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сапуновъ Василий
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сапуновъ Петръ
Мать ребёнка: Сапунова Аксинья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно