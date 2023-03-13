Сапунова Аксинья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Творогова Авдотья
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Сапунова Олена
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сапуновъ Кондратий
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.10.1786
Дочь: Сапунова Ненила
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сапуновъ Василий
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сапуновъ Петръ
Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапуновъ Федоръ