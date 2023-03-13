Сапунова Аксинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапунова Аксинья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Творогова Авдотья

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Сапунова Олена

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сапуновъ Кондратий

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1786

Дочь: Сапунова Ненила

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сапуновъ Василий

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сапуновъ Петръ

Отец ребёнка: Сапуновъ Федоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапуновъ Федоръ

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