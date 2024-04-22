Петипа Мариус Мариусович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти30.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Петипа Мариус Иванович
Мать: Бурден Тереза
Рождение ребёнка
20.06.1874 ст.
Сын: Грацианский Александр Петрович
Мать ребёнка: Черноярова Надежда Константиновна
Незаконнорожденный сын Мариуса Мариусовича Петипа. Отец не дал ему свою фамилию, однако, общался и помогал. Александр был усыновлен 5 февраля 1879 года доктором медицины надворным советником Петром И... Показать все
Смерть
30.12.1919
Армавир, город Армавир, Краснодарский край