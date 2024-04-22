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Петипа Мариус Мариусович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1850

Дата смерти

30.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Петипа Мариус Иванович

Мать: Бурден Тереза

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.06.1874 ст.

Сын: Грацианский Александр Петрович

Мать ребёнка: Черноярова Надежда Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Незаконнорожденный сын Мариуса Мариусовича Петипа. Отец не дал ему свою фамилию, однако, общался и помогал. Александр был усыновлен 5 февраля 1879 года доктором медицины надворным советником Петром И... Показать все
Смерть
30.12.1919
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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