Стефанида Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Никифор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафрон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Григорьев
Смерть
Неизвестно