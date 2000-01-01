Стефанида Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Никифор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафрон Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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