Никифор Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Никифор Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафрон Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Никифоров

Мать ребёнка: Стефанида Наумова

Смерть
Неизвестно