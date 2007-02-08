Шевякова Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1933
Дата смерти08.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевяков Юрий Иванович
Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевяков Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2007
Дрезна