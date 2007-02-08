Шевякова Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова Зоя Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1933

Дата смерти

08.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевяков Юрий Иванович

Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевяков Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Юрий Иванович

Смерть
08.02.2007
Дрезна
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