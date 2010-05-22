Шевяков Юрий Иванович
Место рожденияДрезна
Дата рождения07.08.1932
Дата смерти22.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1932
Дрезна
Рождение ребёнка
25.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Зоя Григорьевна
Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Зоя Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевякова Зоя Григорьевна
Смерть
22.05.2010
Дрезна