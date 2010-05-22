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Шевяков Юрий Иванович

Место рождения

Дрезна

Дата рождения

07.08.1932

Дата смерти

22.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1932

Отец: Шевяков Иван Андреевич

Мать: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
25.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Зоя Григорьевна

Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Зоя Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Зоя Григорьевна

Смерть
22.05.2010
Дрезна
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