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Релькин Клим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Релькин Борис Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Релькина Марина Климовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1971

Сын: Релькина Алексей Климович

Мать ребёнка: Релькина (Дикова) Лариса Павловна

Смерть
Неизвестно

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