Релькин Клим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Релькин Борис Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Релькина Марина Климовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1971
Сын: Релькина Алексей Климович
Мать ребёнка: Релькина (Дикова) Лариса Павловна
Смерть
Неизвестно