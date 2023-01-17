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Акулина Васильева

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.08.1840

Муж: Митрофан Терентьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1850
Переведен в № 3 д. Жигалово из № 4 д. Гапоново
Рождение ребёнка
1854

Сын: Марк Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофан Терентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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