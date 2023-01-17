Акулина Васильева
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1840
Муж: Митрофан Терентьев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
1850
Переведен в № 3 д. Жигалово из № 4 д. Гапоново
Рождение ребёнка
1854
Сын: Марк Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофан Терентьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно