Митрофан Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофан Терентьев

Митрофан Терентьев

avatar

Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Терентий Семенов

Мать: 1я жена

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стефан Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.08.1840

Жена: Акулина Васильева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Василий Хатеев

Мать ребёнка: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1850
Переведен в № 3 д. Жигалово из № 4 д. Гапоново
Рождение ребёнка
1854

Сын: Марк Митрофанов

Мать ребёнка: Акулина Васильева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close