Митрофан Терентьев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Терентий Семенов
Мать: 1я жена
Рождение ребёнка
1832
Сын: Стефан Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.08.1840
Жена: Акулина Васильева
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1842
Сын: Василий Хатеев
Мать ребёнка: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1850
Переведен в № 3 д. Жигалово из № 4 д. Гапоново
Рождение ребёнка
1854
Сын: Марк Митрофанов
Мать ребёнка: Акулина Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно