Szczors Józef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szczors Józef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Szczors (Gundziłowicz) Anna

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Kawecka (Szczors) Weronika

Мать ребёнка: Szczors (Gundziłowicz) Anna

Рождение ребёнка
11.03.1908

Дочь: Sobaszczyk (Szczors) Lidia

Мать ребёнка: Szczors (Gundziłowicz) Anna

Смерть
Неизвестно

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