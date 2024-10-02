Szczors (Gundziłowicz) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szczors (Gundziłowicz) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Gundziłowicz ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Szczors Józef

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Kawecka (Szczors) Weronika

Отец ребёнка: Szczors Józef

Рождение ребёнка
11.03.1908

Дочь: Sobaszczyk (Szczors) Lidia

Отец ребёнка: Szczors Józef

Смерть
Неизвестно

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