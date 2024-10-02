Szczors (Gundziłowicz) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Gundziłowicz ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Szczors Józef
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Kawecka (Szczors) Weronika
Отец ребёнка: Szczors Józef
Рождение ребёнка
11.03.1908
Дочь: Sobaszczyk (Szczors) Lidia
Отец ребёнка: Szczors Józef
Смерть
Неизвестно