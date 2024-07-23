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Карманова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карманов Пантелеймон Петрович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Карманов Роман Пантелеймонович

Отец ребёнка: Карманов Пантелеймон Петрович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Карманов Александр Пантелеймонович

Отец ребёнка: Карманов Пантелеймон Петрович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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