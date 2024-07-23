Карманова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Карманов Роман Пантелеймонович
Отец ребёнка: Карманов Пантелеймон Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Карманов Александр Пантелеймонович
Отец ребёнка: Карманов Пантелеймон Петрович
Смерть
Неизвестно