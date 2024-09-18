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Кубышкин Георгий Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.04.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1897 ст.

Отец: Кубышкин Иван Михайлович

Мать: Кубышкина (Предп Филиппова) Александра Егоровна / Георгиевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.04.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Владимир Михайлович и крестьянская жена ... Показать все
Восприемник
27.10.1910 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкиной Праскевы Владимировны
Восприемник
01.05.1913 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкина Николая Владимировича
Восприемник
26.06.1914 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Кубышкиной Антониды Ивановны
Бракосочетание
12.11.1917 ст.

Жена: Кубышкина (Чудина) Мария Симеоновна / Семеновна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Запись в МК: выдано св. 036224 2/IX-58г. жених первым браком поручители по жениху: села Никульского крестьянин Иван Иванович Жарненков и села Давыдовского крестьянин Дмитрий Александрович Семенов, по ... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1918

Сын: Кубышкин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Кубышкина (Чудина) Мария Симеоновна / Семеновна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.08.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина гражданин Иван Михайлович Кубышкин и девица Праскева Владимировн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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