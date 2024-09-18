Кубышкина (Чудина) Мария Симеоновна / Семеновна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1917 ст.
Запись в МК: выдано св. 036224 2/IX-58г. жених первым браком поручители по жениху: села Никульского крестьянин Иван Иванович Жарненков и села Давыдовского крестьянин Дмитрий Александрович Семенов, по ... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1918
Сын: Кубышкин Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Кубышкин Георгий Иванович
дата крещения - 22.08.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина гражданин Иван Михайлович Кубышкин и девица Праскева Владимировн... Показать все
Смерть
Неизвестно