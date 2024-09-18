Кубышкина (Чудина) Мария Симеоновна / Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышкина (Чудина) Мария Симеоновна / Семеновна

Место рождения

Петрищево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрищево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.11.1917 ст.

Муж: Кубышкин Георгий Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Запись в МК: выдано св. 036224 2/IX-58г. жених первым браком поручители по жениху: села Никульского крестьянин Иван Иванович Жарненков и села Давыдовского крестьянин Дмитрий Александрович Семенов, по ... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1918

Сын: Кубышкин Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Кубышкин Георгий Иванович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.08.1918 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина гражданин Иван Михайлович Кубышкин и девица Праскева Владимировн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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