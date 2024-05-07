Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Гавриилов) Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Гавриилов) Михаил Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1862 ст.

Отец: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович

Мать: Алексеева Анна Павловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.05.1881 ст.

Жена: Самойлова Ксения Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.

Сын: Гавриилов-Осипов-Терентьев-Шайтанов (Иванов) Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.

Дочь: Гавриилова-Осипова-Терентьева-Шайтанова (Иванова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.

Сын: Гавриилов-Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Иванов) Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1895 ст.

Сын: Гавриилов-Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Иванов) Феодор Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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