Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Гавриилов) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1862 ст.
Бракосочетание
17.05.1881 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.
Сын: Гавриилов-Осипов-Терентьев-Шайтанов (Иванов) Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.
Дочь: Гавриилова-Осипова-Терентьева-Шайтанова (Иванова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
29.09.1891 ст.
Сын: Гавриилов-Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Иванов) Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна
Рождение ребёнка
03.06.1895 ст.
Сын: Гавриилов-Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Иванов) Феодор Михайлович
Мать ребёнка: Самойлова Ксения Емельяновна
Смерть
Неизвестно