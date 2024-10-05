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Алексеева Анна Павловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.01.1857 ст.

Муж: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1857 ст.

Дочь: Осипова-Терентьева (Гавриилова) Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1859 ст.

Дочь: Осипова-Терентьева (Гавриилова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1862 ст.

Сын: Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Гавриилов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1865 ст.

Дочь: Осипова-Терентьева-Леушина (Гавриилова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1871 ст.

Дочь: Осипова-Терентьева (Гавриилова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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