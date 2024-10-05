Алексеева Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1857 ст.
Дочь: Осипова-Терентьева (Гавриилова) Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович
Рождение ребёнка
01.02.1859 ст.
Дочь: Осипова-Терентьева (Гавриилова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович
Рождение ребёнка
22.09.1862 ст.
Сын: Осипов-Терентьев-Шайтанов-Фурлетов (Гавриилов) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович
Рождение ребёнка
13.03.1865 ст.
Дочь: Осипова-Терентьева-Леушина (Гавриилова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович
Рождение ребёнка
28.04.1871 ст.
Дочь: Осипова-Терентьева (Гавриилова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Терентьев-Леушин (Осипов) Иоанн(Иван) Гавриилович
Смерть
Неизвестно