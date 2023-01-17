Мякишева (Фатеева) Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1998
ПолЖенский
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
08.10.1932
Дочь: Шапарина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мещенкова Полина Ивановна
Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
29.03.1939
Дочь: Шарифуллина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович
Смерть
1998