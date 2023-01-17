Мякишева (Фатеева) Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишева (Фатеева) Прасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фатеев Егор( Георгий) Тимофеевич

Мать: Фатеева Анна Максимовна

Рождение ребёнка
08.10.1932

Дочь: Шапарина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мещенкова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Шарифуллина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Мякишев Иван Иванович

Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякишев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякишев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Мякишев Иван Фёдорович

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1998
Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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