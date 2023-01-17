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Мякишев Иван Фёдорович

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Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1932

Дочь: Шапарина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мещенкова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Шарифуллина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Мякишев Иван Иванович

Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякишев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна

Ворищи, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишева Прасковья Егоровна

Смерть
1941
Погиб в плену в немецком лагере. Захоронен в Германии.
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