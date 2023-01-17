Мякишев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1932
Дочь: Шапарина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мещенкова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
29.03.1939
Дочь: Шарифуллина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мякишева Прасковья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Погиб в плену в немецком лагере. Захоронен в Германии.