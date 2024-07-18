Аитов Усман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аитов Усман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аитова Зухра

Бракосочетание
1906

Жена: не указана

Аитов Усман женился и был вдовцом с сыном от первого брака по имени Усман. Далее были рождены в браке с Зухрой 4 дочери: 1) Аитова Фатима Усмановна 2) Аитова Амина Усмановна ... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: Аитова Фатима Усмановна

Мать ребёнка: Аитова Зухра

Отмечали 07 января(по старому стилю)
Смерть
Неизвестно

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