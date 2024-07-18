Аитов Усман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аитова Зухра
Бракосочетание
1906
Жена: не указана
Аитов Усман женился и был вдовцом с сыном от первого брака по имени Усман. Далее были рождены в браке с Зухрой 4 дочери: 1) Аитова Фатима Усмановна 2) Аитова Амина Усмановна ... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: Аитова Фатима Усмановна
Мать ребёнка: Аитова Зухра
Отмечали 07 января(по старому стилю)
Смерть
Неизвестно