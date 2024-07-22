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Аитова Фатима Усмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907

Отец: Аитов Усман

Мать: Аитова Зухра

Отмечали 07 января(по старому стилю)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Феттях Алимович

Рождение ребёнка
03.01.1930

Дочь: Васильченко (Рамазанова) Люция Феттяховна

Отец ребёнка: Рамазанов Феттях Алимович

Рождение ребёнка
30.04.1938

Дочь: Мосина (Рамазанова) Светлана Феттяховна

Отец ребёнка: Рамазанов Феттях Алимович

Рождение ребёнка
13.12.1939

Дочь: Юрьева (Рамазанова) Клара Феттяховна

Отец ребёнка: Рамазанов Феттях Алимович

Смерть
Неизвестно

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