Аитова Фатима Усмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1907
Отец: Аитов Усман
Мать: Аитова Зухра
Отмечали 07 января(по старому стилю)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1930
Дочь: Васильченко (Рамазанова) Люция Феттяховна
Отец ребёнка: Рамазанов Феттях Алимович
Рождение ребёнка
30.04.1938
Дочь: Мосина (Рамазанова) Светлана Феттяховна
Отец ребёнка: Рамазанов Феттях Алимович
Рождение ребёнка
13.12.1939
Дочь: Юрьева (Рамазанова) Клара Феттяховна
Отец ребёнка: Рамазанов Феттях Алимович
Смерть
Неизвестно