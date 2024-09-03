Пичкалева (Бутанова) Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти24.03.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1867
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Рождение ребёнка
06.06.1871
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Рождение ребёнка
13.07.1873
Дочь: Бочкарева (Пичкалев) Мария Денисова
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Рождение ребёнка
09.01.1878
Дочь: Еговцева (Пичкалев) Татьяна Денисова
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Рождение ребёнка
22.10.1879
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Рождение ребёнка
01.04.1882
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Лехтина (Пичкалев) Устинья Денисова
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Рождение ребёнка
08.11.1893
Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов
Смерть
24.03.1906