Пичкалева (Бутанова) Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Бутанова) Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

24.03.1906

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
04.08.1867

Сын: Пичкалев Матвей Денисов

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
06.06.1871

Сын: Пичкалев Тимофей Денисов

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
13.07.1873

Дочь: Бочкарева (Пичкалев) Мария Денисова

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
09.01.1878

Дочь: Еговцева (Пичкалев) Татьяна Денисова

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
22.10.1879

Сын: Пичкалев Дмитрий Денисов

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Пичкалев Осип Денисов

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Лехтина (Пичкалев) Устинья Денисова

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Рождение ребёнка
08.11.1893

Сын: Пичкалев Иван Денисов

Отец ребёнка: Пичкалев Денис Гаврилов

Смерть
24.03.1906

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