Евстигнеев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеев Борис

Место рождения

Раменское, Россия

Дата рождения

11.07.1927

Дата смерти

01.03.1997

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1927

Отец: Евстигнеев Иван Николаевич

Мать: Евстигнеева Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева (Горелова) Александра

Рождение ребёнка
07.07.1951

Сын: Евстигнеев Николай

Мать ребёнка: Евстигнеева (Горелова) Александра

Рождение ребёнка
09.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева (Горелова) Александра

Смерть
01.03.1997
Похороны
Неизвестно

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