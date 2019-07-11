Евстигнеев Борис
Место рожденияРаменское, Россия
Дата рождения11.07.1927
Дата смерти01.03.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1927
Отец: Евстигнеев Иван Николаевич
Мать: Евстигнеева Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1951
Сын: Евстигнеев Николай
Мать ребёнка: Евстигнеева (Горелова) Александра
Рождение ребёнка
09.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евстигнеева (Горелова) Александра
Смерть
01.03.1997
Похороны
Неизвестно