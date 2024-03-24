Боталов Исак Климентов
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Боталов Климент Федоров
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1833
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1852
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858
Сын: Боталов Фрол Исаков
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
До 1858
Дочь: Афанасия исакова
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно