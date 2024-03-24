Боталов Исак Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталов Исак Климентов

Боталов Исак Климентов

Место рождения

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Боталов Климент Федоров

Мать: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1833

Сын: Боталов Иван (1) Исаков

Мать ребёнка: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1852

Сын: Боталов Иван (2) Исаков

Мать ребёнка: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858

Сын: Боталов Фрол Исаков

Мать ребёнка: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
До 1858

Дочь: Афанасия исакова

Мать ребёнка: не указана

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Матрена Филипова

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close