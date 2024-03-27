Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии.

Дата рождения

1894

Дата смерти

12.12.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1896 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Равилов Амраслан

Мать: Равилова Махиджамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакиров Альберт Газизуллович

Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукмарова (Бакирова) Разия Газизулловна

Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфьянова (Бакирова) Гульсум Газизулловна

Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Газизулла Авзалович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бакиров Галий Газизуллович (Газизович)

Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович

Смерть
12.12.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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