Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
Дата рождения1894
Дата смерти12.12.1989
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Равилов Амраслан
Мать: Равилова Махиджамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакиров Альберт Газизуллович
Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукмарова (Бакирова) Разия Газизулловна
Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфьянова (Бакирова) Гульсум Газизулловна
Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бакиров Галий Газизуллович (Газизович)
Отец ребёнка: Бакиров Газизулла Авзалович
Рождение ребёнка
28.02.1930
Рождение ребёнка
18.07.1932
Рождение ребёнка
01.07.1937
Смерть
12.12.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно