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Бакиров Газизулла Авзалович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1896

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1894 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бакиров Авзал Бабай

Мать: Бакирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакиров Альберт Газизуллович

Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сукмарова (Бакирова) Разия Газизулловна

Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфьянова (Бакирова) Гульсум Газизулловна

Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бакиров Галий Газизуллович (Газизович)

Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна

Смерть
1972
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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