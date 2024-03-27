Бакиров Газизулла Авзалович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1896
Дата смерти1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Бакиров Авзал Бабай
Мать: Бакирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакиров Альберт Газизуллович
Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сукмарова (Бакирова) Разия Газизулловна
Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфьянова (Бакирова) Гульсум Газизулловна
Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бакиров Галий Газизуллович (Газизович)
Мать ребёнка: Бакирова (Равилова) Асма Амраслановна
Рождение ребёнка
28.02.1930
Рождение ребёнка
18.07.1932
Рождение ребёнка
01.07.1937
Смерть
1972
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно