Хлынова (Архипова) Мария Маркеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1903
Дата смерти19.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
19.07.1928
Рождение ребёнка
19.01.1935
Рождение ребёнка
?.08.1939
Смерть
19.04.1991