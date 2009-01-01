Хлынова (Архипова) Мария Маркеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова (Архипова) Мария Маркеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1903

Дата смерти

19.04.1991

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1903

Отец: Архипов Маркел Терентьевич

Мать: Архипова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
19.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Николай Васильевич

Смерть
19.04.1991
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