Архипова (Аксёнова) Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Аксёнова) Ксения Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1894

Муж: Архипов Маркел Терентьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.12.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Евдокия Маркеевна

Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Архипов Василий Маркеевич

Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Маркеевна

Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич

Рождение ребёнка
18.02.1903

Дочь: Хлынова Мария Маркеевна

Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енафа Маркеевна

Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Иван Маркеевич

Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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