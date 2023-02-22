Архипова (Аксёнова) Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1894
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.12.1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Евдокия Маркеевна
Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Архипов Василий Маркеевич
Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Маркеевна
Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич
Рождение ребёнка
18.02.1903
Дочь: Хлынова Мария Маркеевна
Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енафа Маркеевна
Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Архипов Маркел Терентьевич
Смерть
Неизвестно