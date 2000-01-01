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Вагнер (Wagner) Иоганнес (Joannes)

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Место рождения

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1726

Дата смерти

07.04.1789

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
05.06.1772

Сын: Вагнер Леонгард

Мать ребёнка: Шуммер Мария Елизавета

Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуммер Мария Елизавета

Смерть
07.04.1789
Дистельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
08.04.1789
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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