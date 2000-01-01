Вагнер (Wagner) Иоганнес (Joannes)
Место рожденияШёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1726
Дата смерти07.04.1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
05.06.1772
Сын: Вагнер Леонгард
Мать ребёнка: Шуммер Мария Елизавета
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуммер Мария Елизавета
Смерть
07.04.1789
Дистельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
08.04.1789
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция