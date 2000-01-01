Шуммер (Schummer) Мария Елизавета (Maria Elisabetha)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1772
Сын: Вагнер Леонгард
Отец ребёнка: Вагнер Иоганнес
Лембак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагнер Иоганнес
Смерть
Неизвестно