Наумова (Старкина св во 1.02.1945 и 4.04.1955) Евдокия (звали Олда)
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов (сызрань) Владимир Павлович
Отец ребёнка: Наумов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно