Наумова (Старкина св во 1.02.1945 и 4.04.1955) Евдокия (звали Олда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Старкина св во 1.02.1945 и 4.04.1955) Евдокия (звали Олда)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1913

Отец: Старкин Св О Бр. 27.01.1964 Федор Данилович

Мать: Старкина Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов (сызрань) Владимир Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Павел Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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