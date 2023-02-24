Наумов Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов (сызрань) Владимир Павлович
Мать ребёнка: Наумова Евдокия (звали Олда)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Евдокия (звали Олда)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Евдокия (звали Олда)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно