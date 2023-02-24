Наумов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Наумов- Андреев Сергей Иванович

Мать: Евгения Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов (сызрань) Владимир Павлович

Мать ребёнка: Наумова Евдокия (звали Олда)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Евдокия (звали Олда)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Евдокия (звали Олда)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Евдокия (звали Олда)

Смерть
Неизвестно
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