de Menteith (de Menteith) Mary
Место рожденияMenteith, Scotland
Дата рожденияОколо 1312
Дата смерти29.04.1360
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1312
Отец: of Menteith Alan ll
Мать: wife Menteith
Работа или профессия
Неизвестно
Countess of Menteith
Рождение ребёнка
Около 1334
Дочь: Graham (Graham) Margaret
Отец ребёнка: de Graham John
Бракосочетание
?.05.1334
Муж: de Graham John
Смерть
29.04.1360