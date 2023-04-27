de Menteith (de Menteith) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиde Menteith (de Menteith) Mary

de Menteith (de Menteith) Mary

Место рождения

Menteith, Scotland

Дата рождения

Около 1312

Дата смерти

29.04.1360

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1300 г.р.

Дети

Около 1334 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1312

Отец: of Menteith Alan ll

Мать: wife Menteith

Работа или профессия
Неизвестно
Countess of Menteith
Рождение ребёнка
Около 1334

Дочь: Graham (Graham) Margaret

Отец ребёнка: de Graham John

Бракосочетание
?.05.1334

Муж: de Graham John

Смерть
29.04.1360

Мы используем куки для улучшения работы сайта.