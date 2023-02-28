Безруков Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1881
Дата смерти26.04.1920
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881
Бракосочетание
10.11.1900
Рождение ребёнка
11.06.1906
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Егорова Феодосия Николаева
Рождение ребёнка
25.03.1909
Сын: Егоров Иван Павлович
Мать ребёнка: Егорова Феодосия Николаева
Смерть
26.04.1920
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния