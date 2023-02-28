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Безруков Павел Дмитриевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.06.1881

Дата смерти

26.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881

Отец: Егоров Дмитрий Егорович

Мать: Безрукова Гликерия Захаровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1900

Жена: Егорова Феодосия Николаева

Рождение ребёнка
11.06.1906

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Егорова Феодосия Николаева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1909

Сын: Егоров Иван Павлович

Мать ребёнка: Егорова Феодосия Николаева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.04.1920
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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