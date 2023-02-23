Безрукова Гликерия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
20.10.1873
Дочь: Неонилла Дмитриевна
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
08.04.1878
Дочь: Копкина Ирина Егорова
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
?.06.1879
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
24.06.1881
Сын: Безруков Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
23.10.1883
Дочь: Иванова Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
23.04.1887
Дочь: Авдеева Александра Безрукова
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1920