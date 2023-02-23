Безрукова Гликерия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Гликерия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Егоров - Безруков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1873

Дочь: Неонилла Дмитриевна

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1878

Дочь: Копкина Ирина Егорова

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.06.1879

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1881

Сын: Безруков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1883

Дочь: Иванова Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1887

Дочь: Авдеева Александра Безрукова

Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Егорович

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Дмитрий Егорович

Смерть
До 1920
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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