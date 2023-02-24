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Авдеева Александра Безрукова

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Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

23.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1887

Отец: Егоров Дмитрий Егорович

Мать: Безрукова Гликерия Захаровна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Авдеев Вов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1906

Муж: Авдеев Григорий Ульянович

Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Авдеев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Авдеев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1916

Сын: Авдеев Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1917

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1919

Дочь: Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Авдеев Вов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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