Авдеева Александра Безрукова
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения23.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1887
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1906
Сын: Авдеев Вов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Бракосочетание
23.?.1906
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Авдеев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
19.09.1913
Сын: Авдеев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
03.04.1916
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
07.10.1917
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1919
Дочь: Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Авдеев Вов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Авдеев Григорий Ульянович
Смерть
Неизвестно