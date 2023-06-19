Авдеев Григорий Ульянович
Место рождения
Дата рождения24.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1884
Рождение ребёнка
12.11.1906
Сын: Авдеев Вов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Бракосочетание
23.?.1906
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Авдеев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Рождение ребёнка
20.04.1911
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Рождение ребёнка
19.09.1913
Сын: Авдеев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Рождение ребёнка
03.04.1916
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Рождение ребёнка
07.10.1917
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1919
Дочь: Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Рождение ребёнка
1923
Сын: Авдеев Вов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова
Смерть
Неизвестно