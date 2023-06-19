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Авдеев Григорий Ульянович

Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1884

Отец: Авдеев Ульян Никифорович

Мать: Авдеева Евдокия Игнатьевна

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Авдеев Вов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1906

Жена: Авдеева Александра Безрукова

Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Авдеев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1911

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1913

Сын: Авдеев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1916

Сын: Авдеев Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1917

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1919

Дочь: Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Авдеев Вов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Авдеева Александра Безрукова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно