Политова Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политова Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Политов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Политов Александр Дмитриевич

Губкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Политов Николай Александрович

Отец ребёнка: Политов Александр Дмитриевич

Губкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1933

Дочь: Ульянкина Нина Александровна

Отец ребёнка: Политов Александр Дмитриевич

Губкино, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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