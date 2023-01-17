Политова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Политов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Политов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Политов Николай Александрович
Отец ребёнка: Политов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.02.1933
Дочь: Ульянкина Нина Александровна
Отец ребёнка: Политов Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно