Политов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Политов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Политова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Политов Николай Александрович
Мать ребёнка: Политова Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1933
Дочь: Ульянкина Нина Александровна
Мать ребёнка: Политова Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно