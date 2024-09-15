Салькова Евдокия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салькова Евдокия Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальков Егор Пахомович

Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 18 поз. - 55
Рождение ребёнка
08.05.1901

Сын: Сальков Иван (Иоанн) Егорович

Отец ребёнка: Сальков Егор Пахомович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 55 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Сальков Егор Пахомов и законная жена Евдокия ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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