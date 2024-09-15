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Сальков Иван (Иоанн) Егорович

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901

Отец: Сальков Егор Пахомович

Мать: Салькова Евдокия Косьмина

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 55 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Сальков Егор Пахомов и законная жена Евдокия ... Показать все
Крещение
10.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 55 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Сальков Егор Пахомов и законная жена Евдокия ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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