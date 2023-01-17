Матюкова Ксения Тарасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова Ксения Тарасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1901

Дочь: Павлова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
14.03.1904

Дочь: Давыдова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр

Шапша, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.12.1910

Сын: Матюков Иван Петрович

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
22.09.1914

Дочь: Ихолайнен Анна Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Матюков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Петр

Смерть
1956
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
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