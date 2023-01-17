Матюкова Ксения Тарасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1901
Дочь: Павлова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: Давыдова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр
Шапша, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.12.1910
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
22.09.1914
Дочь: Ихолайнен Анна Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Матюков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матюков Петр
Смерть
1956
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область