Марина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1821 г.р.
1824 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Домника Антонова

Отец ребёнка: Антон Харлампиев

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Федот Антонов

Отец ребёнка: Антон Харлампиев

Исаиха, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иосиф Антонов

Отец ребёнка: Антон Харлампиев

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Харлампиев

Смерть
Неизвестно
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