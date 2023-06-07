Марина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Домника Антонова
Отец ребёнка: Антон Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Федот Антонов
Отец ребёнка: Антон Харлампиев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иосиф Антонов
Отец ребёнка: Антон Харлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Харлампиев
Смерть
Неизвестно